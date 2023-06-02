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Медведев прокомментировал отрицания Apple сотрудничества со спецслужбами США
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не верит заверениям Apple, что компания не использует iPhone в интересах американских спецслужб США. Об этом передает РИА Новости.
«Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врёт или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает», — ответил зампред Совбеза на вопрос журналистов.
Он подчеркнул, что этот момент нужно учитывать обладателям любых смартфонов, будь то продукция Apple или Samsung с открытым для сторонних приложений Android.
«Как говаривал Мюллер в известном сериале — "верить в наше время нельзя никому, даже себе"», — заключил Медведев.
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