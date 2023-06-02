Медведев прокомментировал отрицания Apple сотрудничества со спецслужбами США

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не верит заверениям Apple, что компания не использует iPhone в интересах американских спецслужб США. Об этом передает РИА Новости.

«Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врёт или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает», — ответил зампред Совбеза на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что этот момент нужно учитывать обладателям любых смартфонов, будь то продукция Apple или Samsung с открытым для сторонних приложений Android.

«Как говаривал Мюллер в известном сериале — "верить в наше время нельзя никому, даже себе"», — заключил Медведев.