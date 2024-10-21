Медведев процитировал Тютчева и назвал распад США будущей целью России

Задачей России является максимальное ослабление Запада, а в дальнейшем — распад США. Причем на первое еще в 1864 году указал поэт и дипломат Федор Тютчев, написал в своем телегам-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вспомните: „...между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, что не существует на Западе ни одного интереса, ни одного стремления, которые бы не злоумышляли против России, в особенности против ее будущности, и которые бы не старались повредить ей“», — привел цитату классика Медведев.

Он напомнил, что Тютчев назвал разделение, разъединение западных держав «единственной политикой России» в отношении их. И эта ситуация не изменилась и за последующие 160 лет.

В «максимальном ослаблении и унижении» Запада немаловажную роль играют Соединенные Штаты, стремящиеся к господству над Старым Светом, продолжил политик.

«А дальше цель [у России] может быть только одна — распад самих США. Либо — как минимум — создание полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора», — заявил автор канала.

Таким противовесом в будущем могут стать БРИКС, ШОС и другие объединения, развитие отношений со странами Глобального Юга. Лишь в этом случае, подчеркнул Медведев, в мире будет обеспечен баланс сил. Его отсутствие грозит миру «тотальной войной до полного истребления человечества».