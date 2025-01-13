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Медведев про будущее Украины: Это не урегулирование по модели «двух Германий»
Одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез. Так считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя бесконечные «сценарии урегулирования» украинского кризиса в преддверии начала активностей команды избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Своими мыслями он поделился в своем телеграм-канале.
«В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования". Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез», – написал Медведев.
Он также прокомментировал теорию о том, что распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР.
«В сухом остатке разговор о «германском варианте» сводится к простой формуле, которая была озвучена ранее: в данном виде не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. Но это никакое не урегулирование по модели "двух Германий"», – отметил зампредседателя Совбеза РФ.
При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе такой термин «германский» возможен только в виде «прямых присоединений частей малороссийских земель б. Украина к «большой» Российской Федерации».
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