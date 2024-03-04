Медведев призвал выгнать из России послов стран Евросоюза

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил выслать из России послов государств Европейского Союза, отказавшихся от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее глава МИД РФ заявил, что пригласил послов европейских стран на встречу, но те отказались от беседы за два дня до назначенной даты.

По мнению экс-президента РФ, действия дипломатов, якобы совершенные по совету «из Брюсселя», то есть от властей ЕС, «совершенно противоречат самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов».

«Этих послов стоило бы выгнать из России, а уровень дипломатических отношений понизить», — предложил Медведев план действий, представляющийся ему оптимальным.

При этом зампред Совбеза, традиционно не чурающийся сниженной лексики, назвал послов «политическими идиотами». Он завершил свою запись фразой на латыни Europa mortua est. Gloria magistratus (в переводе — «Европа мертва. Слава магистратам (правителям — прим. Т-и»).