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Медведев призвал приостановить дипотношения с шестью странами
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия должна на время прекратить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и Великобританией. Об этом он рассказал в статье для «Российской газеты».
«С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень», — полагает он.
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