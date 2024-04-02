Медведев призвал ликвидировать лидеров Украины как Бандеру

Из-за русофобской политики Запада в ООН и МУС невозможно добиться официального признания Украины террористическим государством. Фактически Киев получил и уже пользуется возможностью свободно уничтожать своих и чужих граждан, написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, все, что может грозить причастным к терактам, если они связаны с Киевом, – это обсуждение в Нью-Йорке и СМИ. «Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе», — уверен Медведев.

«Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», — предложил решение заместитель председателя Совета безопасности РФ.