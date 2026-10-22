Медведев призвал изменить порядок работы с реестром миграционных нарушителей

Процедуру включения иностранцев в реестр контролируемых лиц и исключения из него необходимо совершенствовать, чтобы она не препятствовала привлечению в Россию законопослушных работников. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики, передает ТАСС.

По словам Медведева, действующий порядок работы с реестром не должен создавать препятствий для привлечения иностранных граждан, которые соблюдают российское законодательство.