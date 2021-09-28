Медведев призвал игнорировать сомнения Запада в легитимности выборов в России

На сомнения Запада в легитимности проходящих в России выборов вообще не следует реагировать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления», — сказал экс-премьер во время интервью телеканалу RT.

Бывший глава Правительства напомнил, что Российская Федерация — это самостоятельная крупная страна со своим законодательством. Соответственно, мнения со стороны не должны иметь никакого значения, уверен он.

Медведев также предположил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла пытаться заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов после просьбы российской стороны сократить их количество.

ОБСЕ намеревалась направить в Россию 500 человек, но Россия отказалась принимать их, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию.

«Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка», — убежден зампред Совбеза.