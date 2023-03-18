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Медведев призвал американцев «отправить на свалку» Байдена и вернуть себе страну
Жителям США необходимо вернуть себе страну, уничтожив тиранию Вашингтона. С таким призывом к американцам выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой!» — написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Медведева, жителям Штатов нужно «отправить на вонючую свалку истории» действующего Президента США Джо Байдена. Он добавил с сарказмом, что «пост размещен по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа».
Напомним, Международный уголовный суд накануне выдал ордер на «арест» Президента России Владимира Путина, а экс-Президент США Дональд Трамп заявил, что его планируют арестовать «в следующий вторник».
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