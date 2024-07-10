Медведев: Приход еще больших радикалов к власти на Украине ускорит переговоры

Если украинские власти все же решат капитулировать и откажутся от вступления в НАТО, в Киеве произойдет третий майдан. К власти придут еще большие радикалы, однако это, как ни странно, может создать условия для переговоров с Россией. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Помогать явным экстремистам западному альянсу (НАТО — прим. Т-и) будет гораздо сложнее. К тому же придется открыто признать, что сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом. И Вашингтон принудит нацистов в Киеве к признанию итогов войны», — полагает политик.

Однако, подчеркнул он, даже после этого специальная военная операция не завершится, так как Запад рано или поздно вдохновит оставшихся у власти радикалов напасть на Россию. Тогда, считает Медведев, настанет время для уничтожения «бандеровского квазигосударства», уничтожения «остатков его кровавого наследия» и возвращения оставшихся земель «в лоно земли русской».