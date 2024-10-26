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Медведев пригрозил «праздничным салютом» на заводе Rheinmetall на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал начало работы на Украине первого из четырех запланированных военных заводов немецкого концерна Rheinmetall AG, пригрозив нанесением удара по предприятию.
«Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал в своем Telegram-канале экс-президент РФ, выложив также видеоролик, на котором запечатлен взрыв.
Ранее сегодня руководитель Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о начале работы первого завода концерна на Украине. По его словам, пока предприятие занимается обслуживанием танков и боевых машин пехоты, но еще до конца текущего года оно сможет начать выпускать БМП Lynx.
На данный момент единственным оператором разработанной Rheinmetall БМП Lynx является Венгрия. В число потенциальных операторов помимо Украины входят также Греция, Италия, Румыния и Соединенные Штаты.
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