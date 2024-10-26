Медведев пригрозил «праздничным салютом» на заводе Rheinmetall на Украине

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал начало работы на Украине первого из четырех запланированных военных заводов немецкого концерна Rheinmetall AG, пригрозив нанесением удара по предприятию.

«Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал в своем Telegram-канале экс-президент РФ, выложив также видеоролик, на котором запечатлен взрыв.

Ранее сегодня руководитель Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о начале работы первого завода концерна на Украине. По его словам, пока предприятие занимается обслуживанием танков и боевых машин пехоты, но еще до конца текущего года оно сможет начать выпускать БМП Lynx.

На данный момент единственным оператором разработанной Rheinmetall БМП Lynx является Венгрия. В число потенциальных операторов помимо Украины входят также Греция, Италия, Румыния и Соединенные Штаты.