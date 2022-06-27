Медведев пригрозил Литве жестким ответом на блокаду Калининграда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал запрет на транзит российских товаров в Калининградскую область, введенный Литвой. Он пригрозил, что ответные меры Москвы будут «очень жесткими».

«Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее — обычные граждане Литвы»,— заявил Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».

Согласно анонсу материала, Россия может ответить Литве на экономическом поле и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Медведев также упомянул о возможности асимметричного ответа.

Также зампред Собвеза выразил мнение, что Литва заблокировала транзит санкционных товаров в Калининград по своей территории желая угодить «американским благодетелям».