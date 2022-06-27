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Ру Тат
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Политика
27 июня 2022  21:57

Медведев пригрозил Литве жестким ответом на блокаду Калининграда

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал запрет на транзит российских товаров в Калининградскую область, введенный Литвой. Он пригрозил, что ответные меры Москвы будут «очень жесткими». 

«Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее — обычные граждане Литвы»,— заявил Медведев в интервью газете «Аргументы и факты». 

Согласно анонсу материала, Россия может ответить Литве на экономическом поле и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Медведев также упомянул о возможности асимметричного ответа. 

Также зампред Собвеза выразил мнение, что Литва заблокировала транзит санкционных товаров в Калининград по своей территории желая угодить «американским благодетелям».

#Дмитрий Медведев #литва #санкции
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