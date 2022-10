Медведев пригласил Илона Маска на День Победы в Москве

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск получил приглашение от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на празднование Дня Победы в Москве. Так российский политик отреагировал на вопрос Маска о ситуации в зоне проведения спецоперации.

«Как там дела под Бахмутом?», – написал Маск (украинское название города Артемовск – прим. Т-и).

«See you in Moscow on the Victory Day!» – ответил ему Медведев. (Увидимся в Москве на День Победы!).

Их общение началось с того, что Медведев днем ранее попрощался с британским премьером Лиз Трасс, объявившей об уходе в отставку. Он поздравил салат латук, присоединившись к шутке британцев, которые делали ставки: кто продержится дольше – Лиз Трасс на премьерском посту или салат в состоянии свежести, транслируя состояние салата в прямом эфире. Илон Маск оценил шутку Медведева и поинтересовался, как у России «обстоят дела» в Бахмуте.

Известно, что ВСУ перебрасывают резервы под Артемовск, где сейчас ведутся бои.