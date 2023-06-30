Медведев при оценке событий в «подгнивающем англосаксонском мире» процитировал Гоголя

Заместитель Председателя Совбеза России Дмитрий Медведев впервые за неделю опубликовал в своем телеграм-канале пост. В нем он упомянул о ситуации, которая складывается в США и во Франции, и в связи с этим процитировал Николая Гоголя.

«В последние дни с интересом читал новости из столиц подгнивающего англосаксонского мира. О том, что они, мол, наблюдают за событиями в нашей стране и будут обсуждать их с какими-то партнёрами. Некоторые деятели даже о появившихся на фасаде России трещинах вещали, – написал Медведев. – А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ – шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора».

Также он упомянул о творящихся во Франции беспорядках на фоне. Напомним, убийство полицейским 17-летнего водителя Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, которые перекинулись на другие коммуны и крупные города.

«В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела. Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: „Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья“. Впрочем, если вспомнить ещё одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: „Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего“», — заключил Медведев.