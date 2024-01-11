Медведев предупредил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки РФ спровоцируют ответ

Попытки киевского режима уничтожить дальнобойными ракетами, которые Украине передал Запад, пусковые установки на территории России могут стать основанием для применения ядерного оружия. Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«<...> они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: „г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства“», — написал зампред в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, это никакое не право на самооборону, а прямое основание для использования Россией ядерного оружия против такого государства.

«Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», – заключил он.