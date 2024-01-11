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Политика 11 января 2024 17:26

Медведев предупредил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки РФ спровоцируют ответ

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Попытки киевского режима уничтожить дальнобойными ракетами, которые Украине передал Запад, пусковые установки на территории России могут стать основанием для применения ядерного оружия. Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«<...> они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: „г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства“», — написал зампред в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, это никакое не право на самооборону, а прямое основание для использования Россией ядерного оружия против такого государства.

«Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», – заключил он.

#Дмитрий Медведев
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