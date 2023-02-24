Медведев предсказал соглашение с Киевом и «изматывающие годы противостояния»

Россия достигнет целей в ходе специальной военной операции (СВО) и «вернет» свои территории, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. После этого, по его мнению, начнутся переговоры, которые «станут тяжелыми и нервными», а после них, по мнению политика, предстоят еще годы изматывающего противостояния.

Переговоры будут тяжелыми из-за того, что решение предстоит принимать не киевским властям, а их «фактическим руководителям за океаном», заявил Медведев. «Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики», – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению политика, западные страны заинтересованы в продолжении украинского конфликта, так как стремятся «обескровить» Россию, но рано или поздно конфликт завершится. «И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение», – считает Медведев.

После этого начнется «не менее сложная пора», добавил он. «Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казненными в тот же день», – заявил политик, добавив, что «в какой-то момент» Киев снова будет провоцировать мировой конфликт.

«Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. <…> Чтобы мир обрел долгожданное спокойствие», – написал он.

Напомним, сегодня ровно год, как Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине.