Медведев предсказал обрушение экономики Украины «в труху» из-за СВО

Экономика Украины на фоне проведения специальной военной операции (СВО) превращается в «труху», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это подтверждается даже в странах Запада, которые продолжают поставки Киеву вооружения. По мере достижения Россией целей СВО, ВВП Украины может рухнуть еще на 5–10%, уверен политик.

Украина потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП. У страны больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше $12 трлн, в том числе 63% месторождений угля и 42% – металлов, заявил Медведев.

«<…> Все более отчетливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца», – написал он в своем телеграм-канале.

По итогам прошлого года ВВП Украины сократился на 35–36%, а общие ее потери от столкновения с Россией достигли $830–850 млрд, утверждает Медведев. «Это рекордное падение вынуждено было признать даже их министерство экономики как наихудший результат в истории страны. Далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица. Госдолг Незалежной к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны», – убежден он.

По мнению Медведева, в результате падения экономики Украину ждут «органическая гибель», а сама страна станет одной из западных колоний.

Напомним, по итогам прошлого года СМИ сообщали, что ВВП Украины упал на треть, инфляция превысила 25%. Страну покинули 7 млн человек, а примерно половину бюджета — около $40 млрд — обеспечили внешние займы.