Дмитрий Медведев

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть свой пост и исчезнуть. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были пройти в марте этого года. Но они были отменены из-за военного положения. Кроме того, в октябре 2023 года должны были пройти выборы депутатов Верховной Рады Украины, но и они были отменены по тем же причинам.