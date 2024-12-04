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Медведев предрек Зеленскому публичную казнь
Президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть свой пост и исчезнуть. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были пройти в марте этого года. Но они были отменены из-за военного положения. Кроме того, в октябре 2023 года должны были пройти выборы депутатов Верховной Рады Украины, но и они были отменены по тем же причинам.
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