Медведев предложил взять пример с США в плане отношения к иноагентам

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил установить в стране уголовную ответственность для иноагентов, подчеркнув, что такая практика уже существует в США.

В своем Telegram-канале Медведев призвал изменить закон, взяв за основу «американские» правила. После принятия такое проекта, он предложил «постепенно довести число иноагентов до тысяч», как и в Америке.

Сейчас в РФ, продолжает Медведев, всего лишь «жалкие сотни» иноагентов.

«Есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» - призвал Медведев.

Закон об иностранных агентах действует в России, в некоторых странах Запада, а также в Австралии, Израиле и Китае. Первыми закон о регистрации иностранных агентов приняли США в 1938 году. С 2018 года в Австралии действует закон о системе прозрачности иностранного влияния. В июле 2016 года в Израиле был принят закон о прозрачности финансирования неправительственных организаций (НПО). В Китае с января 2017 года действует закон, регулирующий деятельность иностранных НПО. В 2023 году в Великобритании вступил в силу обновленный закон о национальной безопасности, принятый в июле того же года и регулирующий работу НПО. Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в парламенте Франции.