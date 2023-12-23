Медведев предложил внести в УК Украины уголовное наказание за приготовление оливье

За приготовление салата оливье или сельди под шубой на Украине можно карать уголовной ответственностью. С таким предложением в преддверии Нового года к киевским властям обратился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Проектом статей» для украинского Уголовного кодекса он поделился в своем телеграм-канале.

«1. Приготовление или подготовка к приготовлению „салата оливье“ или „салата сельдь под шубой“, а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления», — говорится в одном из пунктов.

За повторное «нарушение» или «деяние, совершенное с использованием служебного положения», он предложил давать от семи до 15 лет лишения свободы. Для группы лиц или при предварительном сговоре, «совмещенном с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки», — пожизненное лишение свободы.

Поделился Медведев и своеобразной альтернативой наказанию — ей может стать добровольный отказ от приготовления этих салатов, а также информирование органов безопасности Украины. За это нарушителю грозит «принудительное лечение украинским борщом», которое продлится три месяца.