Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на партийном форуме «Большой семейный совет» выступил с предложением ежегодно возвращать часть средств, потраченных на оплату детского отдыха и оздоровления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — заметил он.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить работу программы детского туристического кешбэка.

Медведев также указал и на необходимость модернизации инфраструктуры летних оздоровительных лагерей. «Недавно мы занимались детскими садами, сейчас эта проблема (очереди на запись в детские сады) практически полностью решена, того завала, который был еще несколько лет назад, уже нет. Но если говорить о детских оздоровительных лагерях, то там проблема серьезная. И она касается по сути возрождения этих лагерей, потому что они в большей своей части построены в 60-70-е годы прошлого века, они износились, зачастую в аварийном состоянии, да и требования изменились, даже у детей», — добавил председатель партии.

Говоря о других новых мерах поддержки семей с детьми, в том числе о выплатах на детей, председатель «Единой России» признал, что «эти суммы не являются какими-то сверхъестественными», отметив при этом, что, имея в виду масштабы проблемы, власти «смотрят на реальные возможности государства». По его словам, такие меры необходимы, чтобы государственная помощь стала более адресной и достигала своих целей.