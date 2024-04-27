Медведев предложил конфисковывать активы иностранцев из недружественных государств

Дмитрий Медведев

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил в ответ на американский закон о конфискации российских активов изымать имущество иностранцев из недружественных государств.

Закон «Мир посредством силы в XXI веке» ранее был принят Конгрессом и подписан Президентом США Джо Байденом. Он предусматривает возможность введения новых санкций против России, Китая и Ирана, включая передачу конфискованных российских активов в Фонд поддержки Украины, а также допускает блокировку социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, если та не продаст ее.

По оценке Медведева, Россия не может дать полностью симметричный ответ «на это штатовское хамство», а в таких условиях «ответ может быть только асимметричным».

«Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права)», — пояснил он.

Экс-президент РФ уверен, что хотя российские власти гарантировали иностранным инвесторам «неприкосновенность их права частной собственности», однако «их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную». Таким образом, по мнению политика, необходимость дать ответ на враждебные меры освобождает российскую сторону от исполнения соответствующих обязательств, хотя он и не проговаривает это прямо.

В связи с этим Медведев вспомнил о механизме реторсий, упомянутом в статье 1194 Гражданского кодекса РФ. Он допускает установление ответных ограничений «в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц».

При этом политик предложил расширить этот механизм, поскольку конфискация российских активов представляет собой прекращение права собственности. «Значит, и наша норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу российского государства, российских юридических и физических лиц <...>», — подчеркнул он.

«<...> Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения. Fiat iustitia, et pereat mundus! (латинское изречение „Да свершится справедливость, даже если мир погибнет!“, впервые зафиксированное, впрочем, не в античности, а XVI веке — прим. Т-и)» — заключил Дмитрий Медведев.