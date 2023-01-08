Медведев предложил обращаться с «переметнувшимися» «по особым правилам военного времени»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил использовать «особые правила военного времени» в отношении «переметнувшихся к врагу и желающих гибели своему Отечеству».

«<…> тут пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: „по закону“ или „по справедливости“. Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — написал бывший Президент России в своем Telegram-канале.

При этом Медведев сослался на опыт Великой Отечественной войны и действия других государств в иных военных конфликтах, которые, на его взгляд, подтверждают правомерность высказанной им идеи.

«Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — добавил политик, имея в виду, судя по всему, тайные убийства, организованные советскими спецслужбами (в позднем СССР эта практика почти сошла на нет).

Ранее Дмитрий Медведев призвал рассматривать уехавших из России и критикующих руководство страны как предателей и «врагов общества».

Позднее председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас предложил политикам, которые предлагают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, покинуть конституционные органы власти. Сейчас сенатор просто перепостил без каких-либо комментариев последнюю запись зампреда Совета безопасности.