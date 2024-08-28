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Медведев: После СВО России придется продолжать выпускать оружие в больших объемах
C началом спецоперации Россия в самые краткие сроки наладила выпуск различных вооружений, на сегодня ситуация с поставками в целом благополучная. Об этом зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал на встрече с участниками СВО — кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня, передает РИА Новости.
«Мы действительно в кратчайшие сроки наладили производство самых различных видов оружия. И сейчас у нас с поставками в целом все благополучно, — рассказал он. — Я тоже этим занимаюсь. Не идеально, потому что идеально не бывает — но в целом благополучно».
Медведев считает, что после завершения СВО России придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в масштабных объемах.
«В таких объемах, в которых когда-то СССР после окончания Великой Отечественной войны выпускал это в течение десятилетий, и именно поэтому мы до сих пор в ряде случаев используем тот самый запас», — отметил зампред СБ.
Он добавил, что врагам России поставляет оружие весь мир в то время, как наша страна находится «на самообеспечении», воюет своим оружием и достигает целей своими силами.
В единый день голосования 8 сентября в РФ пройдут выборы разных уровней. В частности, в Татарстане будет избираться новый состав Государственного Совета. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
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