Медведев: После СВО России придется продолжать выпускать оружие в больших объемах

C началом спецоперации Россия в самые краткие сроки наладила выпуск различных вооружений, на сегодня ситуация с поставками в целом благополучная. Об этом зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал на встрече с участниками СВО — кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня, передает РИА Новости.

«Мы действительно в кратчайшие сроки наладили производство самых различных видов оружия. И сейчас у нас с поставками в целом все благополучно, — рассказал он. — Я тоже этим занимаюсь. Не идеально, потому что идеально не бывает — но в целом благополучно».

Медведев считает, что после завершения СВО России придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в масштабных объемах.

«В таких объемах, в которых когда-то СССР после окончания Великой Отечественной войны выпускал это в течение десятилетий, и именно поэтому мы до сих пор в ряде случаев используем тот самый запас», — отметил зампред СБ.

Он добавил, что врагам России поставляет оружие весь мир в то время, как наша страна находится «на самообеспечении», воюет своим оружием и достигает целей своими силами.

В единый день голосования 8 сентября в РФ пройдут выборы разных уровней. В частности, в Татарстане будет избираться новый состав Государственного Совета. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.