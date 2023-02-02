Медведев пообещал рост поставок военной техники и вооружений в 2023 году

В 2023 году в России увеличится производство и поставка всех видов вооружений, военной и специальной техники. Уже сейчас ВС РФ в полном объеме снабжены ракетами всех типов, рассказал в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», — уверен он.

Свое сообщение он проиллюстрировал фотографией, на которой показаны крылатые ракеты, созданные проектно-конструкторским бюро «Радуга».