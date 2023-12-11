Медведев понадеялся, что России не понадобится новая Конституция

Новая редакция Конституции, как правило, является следствием серьезных общественных изменений в стране, а потому не нужна России. Поправки в нее вносятся точечно и максимально аккуратно, объяснил на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Но сейчас таких условий [в России] нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это, как правило, следствие революции, а революции нам не нужны, мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали», — цитирует Медведева ТАСС.

Он подчеркнул, что Основной закон страны — «консервативный документ», однако донастройка, точечные изменения в него вноситься «точно будут». Тем не менее эти поправки не будут влиять «ни органы власти, ни фундаментальные принципы Конституции <...> – это нет смысла менять, это фундаментальные человеческие вещи».