Медведев: Польша по-мелкому «гадит» России перед Днем народного единства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы польских властей построить стену на границе с Калининградом. По его словам, особенно такие планы «примечательны» в преддверии празднования Дня народного единства.

«Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного «польского» праздника в нашей стране – Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить. А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков», – написал он в своем телеграм-канале.

С этого времени на протяжении трех веков продолжался «раздел» Польши, добавил Медведев и задался вопросом, ожидается продолжение этой «черной полосы» в будущем при нынешней политике.

Напомним, накануне в Польше стартовало строительство ограждения на границе с Россией. Такие планы польские власти озвучивали с февраля. В Кремле на это отвечали, что мешать строить стену или забор на границе с Калининградской областью не будут, однако назвали это решение «глупостью».