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Ру Тат
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Политика
28 октября 2022  13:14

Медведев: Покупка электроэнергии в Словакии не даст Киеву желанной стабильности

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Покупка электроэнергии в Словакии не даст гражданам Украины стабильности. Путь к ней совершенно другой, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что такое решение приведет лишь к дальнейшему повышению цен на мировом рынке, которое ощутят как украинцы, так и вся Европа.

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — заметил Медведев в своем телеграм-канале.

#Дмитрий Медведев #электричество
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