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Медведев показал видео в честь Дня России, где Украина становится частью РФ
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России оригинальным видеороликом, которым поделился в своем Telegram-канале.
На кадрах показана анимированная открытка. Перед глазами зрителя разворачивается карта России, окрашенная в цвета государственного флага. По мере движения кадра триколор закрашивает территорию РФ с Курил на востоке и доходит до западных границ.
Любопытно, что на показанной Медведевым карте границы России закрашивают и территорию современной Украины. Под цвета российского флага постепенно попадают Сумская, Харьковская, Полтавская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и другие области, в том числе Киев.
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