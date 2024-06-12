Медведев показал видео в честь Дня России, где Украина становится частью РФ

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России оригинальным видеороликом, которым поделился в своем Telegram-канале.

На кадрах показана анимированная открытка. Перед глазами зрителя разворачивается карта России, окрашенная в цвета государственного флага. По мере движения кадра триколор закрашивает территорию РФ с Курил на востоке и доходит до западных границ.

Любопытно, что на показанной Медведевым карте границы России закрашивают и территорию современной Украины. Под цвета российского флага постепенно попадают Сумская, Харьковская, Полтавская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и другие области, в том числе Киев.