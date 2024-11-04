Медведев показал отрывок из фильма «Минин и Пожарский» в честь Дня народного единства

Искренняя любовь к Родине помогут России победить. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем народного единства. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.

«Искренняя любовь к родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя отечества! С Днем народного единства!», - написал он.

Также Медведев показал отрывок из художественного фильма «Минин и Пожарский». Напомним, именно в память о событиях 1612 года, в которых участвовали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, учредили День народного единства. Тогда, 412 лет назад, народное ополчение под предводительством упомянутых героев освободило Москву от польских интервентов.

Позже на Красной площади был установлен памятник Минину и Пожарскому.

видео: t.me/medvedev_telegram