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Медведев показал отрывок из фильма «Минин и Пожарский» в честь Дня народного единства
Искренняя любовь к Родине помогут России победить. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с Днем народного единства. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.
«Искренняя любовь к родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя отечества! С Днем народного единства!», - написал он.
Также Медведев показал отрывок из художественного фильма «Минин и Пожарский». Напомним, именно в память о событиях 1612 года, в которых участвовали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, учредили День народного единства. Тогда, 412 лет назад, народное ополчение под предводительством упомянутых героев освободило Москву от польских интервентов.
Позже на Красной площади был установлен памятник Минину и Пожарскому.
видео: t.me/medvedev_telegram
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