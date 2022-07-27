Медведев показал, какого передела Украины ожидают на Западе

Западные аналитики ожидают, что в «светлом будущем» от Украины останется только одна Киевская область. Остальные же ее части перейдут к другим государствам — России, Польше, Румынии и Венгрии, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Свои рассуждения в Telegram-канале он проиллюстрировал двумя версиями карты «будущего» Украины.

На первом рисунке, пояснил Медведев, изображено положение страны по мнению Президента Украины Владимира Зеленского. На этой картинке территория страны совпадает с границами до 2014 года.

«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу Президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1)», — заявил он.

Фото: https://t.me/medvedev_telegram

Второе же изображение отражает взгляд западных аналитиков. При таком сценарии картинка выглядит намного более пессимистично: как Украина на ней помечена лишь нынешняя Киевская область.

Фото: https://t.me/medvedev_telegram

Напомним, что 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.