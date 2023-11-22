Медведев поделился анекдотом, в котором высмеивается инцидент в Финляндии

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поделился в соцсетях анекдотом по поводу обстоятельств, сложившихся в Финляндии.

«Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый русский танк возле парламента, чтобы унизить россиян.

- Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они все равно вломились через нашу границу на велосипедах», - приводит текст шутки ТАСС.

Напомним, ранее проукраинские общества Финляндии поставили в Хельсинки на площади напротив парламента сожженный российский танк Т-72, который привезли из Эстонии. Посольство РФ в Хельсинки назвало акцию кощунственной и призвало обратить внимание на потворство финских властей.