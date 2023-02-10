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Ру Тат
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Политика
10 февраля 2023  11:51

Медведев перечислил «достижения старика Байдена» на первом сроке президентства в США

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Хранение секретных документов в гараже, ошибки в именах, датах и прочие признаки деменции у Президента США Джо Байдена не помешали ему планировать участвовать в новых выборах. Какими достижениями «старик Байден» отметился на первом сроке, перечислил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«1. Путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. 2. Хранит в гараже личного дома секретные документы. 3. Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но — 4. Сваливает все экономические проблемы США на происки России. 5. Может по рассеянности начать третью мировую войну», — напомнил он в своем телеграм-канале.

#Дмитрий Медведев #Джо Байден
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