Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на публикацию газеты Bild, в которой авторы писали о новом появлении германских танков на русской земле спустя 80 лет.

Политик назвал публикацию реваншистской — в ней с гордостью объявляется о возвращении немецких танков на русскую землю.

«В качестве ответа мы сделаем всё, чтобы привести новые российские танки на площадь Республики [перед зданием Рейхстага в Берлине]», — написал зампред Совбеза в X (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).

Авторы статьи в европейском издании писали, что в украинской провокации в Курской области используются боевые машины пехоты Marder. Хотя официальные структуры Германии не подтвердили, но они не стали и опровергать этого. А глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер заявил, что не видит проблемы в использовании немецкого оружия в атаках на российскую территорию, в том числе и танков Leopard, передает ТАСС.