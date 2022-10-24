Медведев ответил на сообщения об истощившихся запасах оружия в России

В России в несколько раз выросло производство вооружения и спецтехники. Поэтому западные аналитики могут не рассчитывать, что российские военные останутся без танков, ракет или орудий, подчеркнул в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — подчеркнул он.

Напомним, что после теракта на Крымском мосту ВС России ежедневно наносят удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Ежедневно в регионах страны объявляется воздушная тревога.