Политика 9 января 2026 12:24

Медведев: «Ответ на захват танкера «Маринера» не должен ограничиваться ООН»

Ответ на захват танкера «Маринера» американскими силами не должен ограничиваться рамками Конвенции ООН по морскому праву. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.

«Действия оборзевших американцев – это преступный захват гражданского судна. Ответ на это не должен укладываться в рамки Конвенции ООН по международному морскому праву. Тем более, как отметил один крупный правовед, международное право ему и вовсе не нужно», – написал Медведев.

#танкер #ООН #Дмитрий Медведев
