Медведев: Отказа Украины от НАТО недостаточно для достижения мира

Отказ властей Украины от планов вступить в НАТО необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, необходимо выработать гарантии безопасности России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, его слова цитирует РИА Новости.

«Понимаете, отказ от участия в Североатлантическом альянсе — это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии, о которых и вы сказали, и о которых говорил Президент [РФ Владимир] Путин», — уточнил политик свое видение ситуации.

В связи с этим Медведев добавил, что появление включающего такие гарантии договора, скрепленного всеми сторонами, «будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей».

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля этого года. Страны Запада осудили решение о ее начале и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать украинской стороне военную и иную помощь.