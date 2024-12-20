Оскорбительные высказывания Президента Украины Владимира Зеленского в адрес мировых лидеров освобождают Россию от необходимости соблюдать ответных приличий. С чем связано подобное хамство, рассказал в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие», — подчеркнул Медведев.

На контрасте с поведением российского лидера политик напомнил об оскорбительной риторике Владимира Зеленского. Так, тот «показал средний палец» избранному Президенту США Дональду Трампу и его заявлениям о необходимости переговоров с Россией, а также Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого обвинил в попытках пиара на мирной инициативе.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии накануне заявил о готовности к переговорам с Зеленским, но только в том случае, если тот легитимно вернется на пост главы государства. С этим и связана бурная реакция со стороны Президента Украины, уверен Медведев. Понимая, что новый президентский срок ему не светит, тот делает ставку на продолжение боевых действий, однако «он и на войне никому не нужен и долго не удержится в кресле».