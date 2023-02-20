Медведев: Оружие и деньги Запада не помогут Украине победить

США и союзники исправно поставляют Украине деньги и оружие. Однако это не поможет Киеву победить, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после визита Президента США Джо Байдена на Украину.

Он напомнил о статистике, которой с ним поделились выходцы с Украины: с 2001 года население страны сократилось с 48,5 млн человек до 20–25 млн и продолжает уменьшаться. Поэтому «взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа», которыми Байден обменялся с Президентом Украины Владимиром Зеленским, малоосуществимы.

«Танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — заметил зампред Совбеза РФ в своем телеграм-канале.