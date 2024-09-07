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Медведев оценил будущее антироссийских санкций при Трампе и Харрис
Ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис при победе на президентских выборах в США не отменят антироссийские санкции. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Дональд Трамп, несмотря на кажущуюся несистемность, напротив, системный персонаж. И хотя как бизнесмен он ясно видит вред, который санкции наносят доллару, он не готов устраивать революцию против антироссийской линии.
Тем более не стоит ожидать сюрпризов и от Камалы Харрис, которая не обладает необходимым опытом.
«Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас — sanctions forever. Вернее — до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы», — заключил Дмитрий Медведев.
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