Существование Украины опасно для самих ее жителей. Причем она смертельна для украинцев в любом своем варианте, а не только с действующим режимом, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Украина подобна раковому новообразованию — кто бы ни стоял у руля, она будет являться поводом для вооруженных конфликтов как в ближайшем будущем, так и через 10, 50 лет.

«А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом», — заявил зампред Совбеза РФ в своем телеграм-канале.

Он считает, что украинцы практичные люди, которые в конечном счете не желали и не желают смерти россиянам, несмотря на ненависть к руководству страны и стремление в Евросоюз и НАТО.

«Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это — тем лучше», — заключил Медведев.