Медведев объяснил, почему считает потолок цен на газ «дурацким решением»

Потолок цен на газ, принятый ЕС, как и «нефтяной» предшественник, продиктован не экономической логикой, а русофобией, желанием сделать хоть что-нибудь, чтобы навредить РФ. Об этом в своем телеграм канале рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что это абсолютно «дурацкое» решение, так как принято с большими оговорками и может быть заблокировано. Серьезного эффекта от такой меры ожидать не стоит.

«Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу „сделаем хоть что-то“. Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который ещё пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте. Ведь цену в 180 евро за кВт/ч (ок. 2000 usd за 1000 куб. м) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне», — подчеркнул Медведев.

По его словам, цены на газ сохранятся на достаточно высоком уровне, что не приведет к убыткам для его поставщиков. Пострадают от него лишь рядовые европейцы, которых русофобия властей приведет к дальнейшему обнищанию.