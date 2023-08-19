Медведев объяснил, почему поражение Запада в украинском конфликте неизбежно

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада в украинском конфликте неизбежно, поскольку для западных лидеров это чужая война, которая «рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной».

«Для них — это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. И хоть их им и не жалко, но Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам. Как бы он в голос ни причитал на своих саммитах и в ООН», — написал политик в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что для России — это трагедия с участием наших людей, экзистенциальный конфликт, в котором «или они, или мы».

«Пройдет некоторое время. Западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта. Выдохнется любое контрнаступление. Отпоют погибших, залижут раны», — прогнозирует Медведев.

По его словам, Россия не должна останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое украинское государство.

«Если на это потребуются годы и даже десятилетия — так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами», — сказал Медведев.