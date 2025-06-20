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На главную ТИ-Спорт 20 июня 2025 09:07

Медведев объяснил переезд СКА в «Ледовый дворец» низким качеством льда на «СКА-Арене»

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Медведев объяснил переезд СКА в «Ледовый дворец» низким качеством льда на «СКА-Арене»
Фото: wikipedia.org

Бывший председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев заявил, что на новой «СКА-Арене» лёд очень низкого качества после мероприятий ПМЭФ, которые здесь проходили.

«Как показал хоккейный турнир на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), качество льда не соответствует современным стандартам и требованиям. Это общее мнение большинства участников», – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее на заседании совета директоров СКА было принято решение проводить домашние матчи сезона-2025/2026 в «Ледовом дворце» на проспекте Большевиков вместо «СКА Арены». Решение объяснялось плохой транспортной доступностью арены после закрытия станции метро Парк Победы с июня 2025 года по август 2027 на реконструкцию по замене эскалаторов и наклонного хода.

#кхл #ХК СКА
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