Медведев объяснил переезд СКА в «Ледовый дворец» низким качеством льда на «СКА-Арене»

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Бывший председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев заявил, что на новой «СКА-Арене» лёд очень низкого качества после мероприятий ПМЭФ, которые здесь проходили.

«Как показал хоккейный турнир на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), качество льда не соответствует современным стандартам и требованиям. Это общее мнение большинства участников», – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее на заседании совета директоров СКА было принято решение проводить домашние матчи сезона-2025/2026 в «Ледовом дворце» на проспекте Большевиков вместо «СКА Арены». Решение объяснялось плохой транспортной доступностью арены после закрытия станции метро Парк Победы с июня 2025 года по август 2027 на реконструкцию по замене эскалаторов и наклонного хода.