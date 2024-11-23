Украинский конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит участие в нем и не станет разжигать противостояние. Таким мнением в интервью каналу Al Arabiya поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что Североатлантический альянс продолжает «раздувать пожар войны» на Украине. Для перехода к переговорам его лидерам стоит вернуться к реальности и прекратить поддержку Киева.

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек», — подчеркнул политик.