Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил продукты «Яндекса» в неполноте. Так, YandexGPT, по его мнению, «страшный трус», который уходит от ответов на вопросы.

«„Яндекс“ теперь российская компания? Совсем нет. Возьмем сервис YandexGPT, который вмонтирован в умную колонку Алису (и за который надо платить, кстати). Этот прообраз ИИ — страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы», — написал он в своем телеграм-канале.

В пример Медведев привел три вопроса: американский закон об изъятии активов РФ, месторасположение памятников Бандере на Украине и расстояние от Киева до Белгорода. Если пользователь спрашивает это, умная колонка отвечает ему: «Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо». Однако подобные вопросы — про другие законы, другие памятники и расстояния между другими объектами — не вызывают у нее проблем.

По мнению политика, «Алиса» запрограммирована так в интересах «клиентов, кто не любит Россию». Он пошутил, что Генштаб России вряд ли воспользуется этими сведениями при планировании своих действий.

«С одной стороны, это сильно подрывает доверие к „Яндексу“ и его продуктам. А с другой — даёт основания не только для того, чтобы признать сервисы „Яндекса“ очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)... иноагентами», — заключил Медведев.