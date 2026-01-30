Медведев обвинил генсека ООН в желании «подлизаться» из-за слов о Донбассе и Крыме

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к ситуации с Крымом и Донбассом.

По мнению экс-президента РФ, генсек Организации Объединенных Наций вышел за пределы своих полномочий, дав вместе с юридическим департаментом секретариата ООН правовую оценку ситуации с Донбассом.

По словам Медведева, только Международный суд ООН наделен полномочиями толковать Устав ООН, причем только по запросу Генеральной Ассамблеи или Совбеза ООН. Право ограниченного толкования есть и у самих стран-участниц, а также у Генассамблеи и Совбеза, но лишь «по вопросам, относящимся к их компетенции».

«Важно отметить и то, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава. И где тут генсек?» – добавил политик.

Под конец своего поста Медведев перешел от юридической аргументациями к грубым инвективам, к которым он регулярно прибегает в социальных сетях.

«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы. Иначе зачем лизать так глубоко, товарищи?» – написал он, впрочем, не уточнив, к кому именно (Президенту США Дональду Трампу или кому-то еще) хочет, на его взгляд, «подлизаться» Гутерриш.