Медведев об ударе по Одессе: Была бы цель попасть по кортежу Зеленского — попали бы

Дмитрий Медведев

Фото: © «Татар-информ»

Информация о том, что накануне при нанесении ракетного удара по Одессе российские Вооруженные силы хотели попасть по кортежу Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал российский политик.

При этом экс-президент РФ высказал некоторое сожаление, что кортеж с украинским лидером не попал под удар. «Но вот досадно всё равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. <…> Nullum malum sine aliquo bono! (в переводе с латыни — „Нет худа без добра!“)» — добавил он.

Upd. (18.34): Вечером 6 марта Министерство обороны РФ отчиталось о произведенном ранее в тот же день ударе по ангару в портовом районе Одессы, где, по информации военного ведомства велась подготовка к применению морских дронов. Утром в городе прозвучала воздушная тревога.

Накануне же в Одессе состоялась встреча Президента Украины и Премьер-министра Греции. Последний позднее рассказал, что они осматривали порт и что именно в этот момент прозвучали взрывы. «Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт», — приводит слова греческого политика издание «Суспiльне».

В свою очередь издание ProtoThema со ссылкой на источники в Правительстве Греции написало, что целью ракетной атаки был кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Впрочем, в ВСУ отрицают связь между ударом и визитом в Одессу лидера страны. По информации телеканала CNN, взрыв произошел примерно в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.

«<...> колонна, которая везла лидеров <...>, ощутила на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма», — пояснил источник канала.