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Политика
11 ноября 2022  15:28

Медведев — об отводе войск из Херсона: Все еще вернется домой, в Россию

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Понятие территориального суверенитета России никто не отменял. Поэтому все территории еще вернутся домой, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира», — отметил он, комментируя новости об уходе войск из Херсона.

Напомним, что сегодня Минобороны заявило об уходе ВС России с левого берега Днепра.

#Дмитрий Медведев #Херсонская область
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