Медведев — об отводе войск из Херсона: Все еще вернется домой, в Россию

Понятие территориального суверенитета России никто не отменял. Поэтому все территории еще вернутся домой, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира», — отметил он, комментируя новости об уходе войск из Херсона.

Напомним, что сегодня Минобороны заявило об уходе ВС России с левого берега Днепра.