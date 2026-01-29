news_header_top
Медведев об отставке Рахимова: Руководство Татарстана привыкло к серьезным победам

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-форвард казанского «Рубина» Алексей Медведев считает, что руководство Республики Татарстан отправило в отставку Рашида Рахимова из-за отсутствия больших результатов.

«Команде не хватало стабильности, но в некоторых матчах "Рубин" показывал качественный футбол. Казанцев все равно бросало из стороны в сторону. Непонятно, шли ли Рахимову навстречу, обсуждая трансферную кампанию. При Рашиде Маматкуловиче казанцы не боролись за выживание, команда была крепким середняком. Скорее всего, руководство Татарстана привыкло к серьезным победам, и им хочется чего‑то другого», – цитирует Медведева «РБ Спорт».

13 января ФК «Рубин» объявил об отставке главного тренера Рашида Рахимова. На его место назначили 49-летнего испанского специалиста Франка Артигу. Соглашение с ним рассчитано до 2027 года.

По итогам первой половины чемпионата РПЛ «Рубин» идет на 7 месте с 23 очками.

#фк рубин #Рашид Рахимов #премьер-лига
